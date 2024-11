“Casi me morí. Le dije que se quedara tranquilo, y empecé a llamar por si conseguía un cirujano”.

Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco, vivió un inesperado accidente doméstico que fue revelado por la exMiss Universo durante un live de Instagram. La animadora relató con detalle los angustiantes momentos que enfrentó al enterarse de lo sucedido.

Según el testimonio de la modelo y diseñadora, el joven de 21 años, quien recientemente celebró su cumpleaños, sufrió un profundo corte en uno de los dedos de su mano mientras realizaba una maqueta. En ese momento, ella se encontraba en Viña del Mar junto a su esposo, Pepo Daire, lo que incrementó su preocupación.

“Se cortó un dedo haciendo una maqueta, pero se sacó un pedazo. Sufrí mucho, porque yo estaba en Viña del Mar. Casi me morí, casi me desmayé, literal, cuando corté el teléfono”, relató la exMiss Universo, aún conmovida por el incidente.

La desesperación de Cecilia Bolocco aumentó cuando Máximo le informó de los primeros pasos médicos. “Lo llamo y me contesta medio ‘ido’, me dice ‘mamá, me llevan a rayos X, para ver si me saqué el hueso, cuánto me corté’”, contó, y de inmediato se puso a buscar ayuda médica.

“Casi me morí, le dije que se quedara tranquilo, empecé a llamar por si conseguía un cirujano, un especialista en manos. Al final no fue tan grave, pero me dio una pena mi tesoro. Me imaginaba lo peor, pensé que estaba con el dedo colgando”, añadió.

Pepe Daire intentaba calmarla

Con evidente angustia, la modelo comentó que incluso tuvo que ser calmada por su esposo. “Pensaba que me iba a desmayar, tuve que tomarme un agua con azúcar para no desmayarme (…) Al final, a Máximo le cosieron el dedo rápido, porque no estaba comprometido el hueso. Al final uno se acuerda de cosas más dramáticas”.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Sin embargo, la situación llevó a Cecilia Bolocco a reflexionar: “En 5 segundos puede cambiar la vida”. El joven ya se encuentra en recuperación tras recibir atención médica oportuna.