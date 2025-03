Corte de Apelaciones revoca arresto domiciliario de Luis Hermosilla y deberá volver a prisión preventiva

Santiago de Chile

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió este lunes que Luis Hermosilla, abogado imputado en el Caso Audio por corrupción, deberá regresar a la cárcel Capitán Yáber, revocando su arresto domiciliario.

La resolución fue tomada tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que los querellantes argumentaron que no habían nuevos antecedentes que justificaran el cambio de medida.

Antes de la audiencia, su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, se mostró pesimista, considerando probable el regreso de su familiar a prisión si se seguían los criterios tradicionales.

La Corte finalmente determinó que Hermosilla regrese a la cárcel en el marco del proceso judicial del Caso Audio.

Juan Pablo Hermosilla, habló posterior a la revocación de la medida cautelar y expiró que: “Lo normal es que las personas se vayan presas con fundamentos. Creo que deben haber razones muy poderosas para que una persona sea encarcelada antes de que le den una sentencia firme. Creo que están alterando la forma del funcionamiento legal grave”.

La Fiscalía explicó que declarar en el proceso no es colaborar, a lo que el abogado defensor explicó que: “La fiscalía quiere que confiese un delitos, como lo es lavado de dinero, que él (Luis Hermosilla) no ha hecho, a mi parecer. Él no ha cosmético ningún delito tributario”.