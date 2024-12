Tanza Varela revela la radical medida que tomó por el bien de su hijo: “Soy muy enojona con este tema”

La actriz y exchica reality Tanza Varela, quien lleva más de una década viviendo fuera de Chile, rompió el silencio y concedió una entrevista en profundidad para Sin Retoque, el podcast de Camilísima.

Durante la conversación, la también modelo abordó una decisión radical que implementó en la crianza de su hijo Diego, de 9 años: la prohibición total del uso de dispositivos móviles.

Con firmeza, Tanza compartió su postura sobre los efectos de la tecnología en los niños: “Soy muy enojona con este tema, porque me parece muy ignorante la gente. El otro día casi me pongo a llorar de ver a una niñita en Providencia de cuatro meses, en el coche acostada y la mamá le tenía un paño sobre el coche con un teléfono”.

“Me dieron unas ganas de agarrar a su mamá y decirle ‘le estás haciendo un daño a tu hija enorme, neurológico, cognitivo’. Me fui angustiada”, añadió.

Cómo ha llevado adelante esta drástica medida en la crianza de su hijo

Sobre su propia experiencia como madre, explicó: “Diego no tiene permiso para ver YouTube, su cerebro está en desarrollo. El cerebro de los niños se demora años en terminar de desarrollarse y él sabe que a mí no me lo puede pedir”.

Y en lugar de dispositivos, la actriz fomenta actividades más creativas: “En un restorán tenemos opciones de juegos de mesa, de bolsillo. Diego se entretiene, pero él sabe y es consciente de esta situación, por ende no te pide un teléfono”.

La actriz también reflexionó sobre los cambios en las dinámicas familiares actuales: “Diego se para, juega, mientras que alrededor está lleno de niños que están cada uno con un iPad. No es una tarea difícil, yo no me crié con un teléfono, por qué esta sociedad está criando con teléfonos”, cuestionó con determinación.

“La creatividad hace que el cerebro se desarrolle en varias áreas. ¿Qué pasa cuando tú le pasas un teléfono a un niño? ¡No desarrolla la parte creativa! ¿Qué pasa con un adulto que no desarrolló el área creativa? ¡Nada!”, añadió.

Para finalizar, Tanza Varela dejó un mensaje contundente sobre la maternidad y paternidad, concluyendo: “Si no tienes la paciencia, no tengas hijos”.