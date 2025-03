Faloon Larraguibel explota en llanto tras incómoda situación en medio de su mudanza: “Salir arrancando”

Faloon Larraguibel colapsó. Y lo hizo públicamente, en un video que subió a sus redes sociales en medio de la compleja mudanza que está viviendo.

Esto luego de que su ex cuñado la demandó para exigir que dejara el departamento que compartía con Jean Paul Pineda.

Una situación terrible donde, para evitar el desalojo inminente, la rubia prefirió buscar un nuevo hogar para ella y sus retoños.

Sin embargo, en medio de este proceso, pasó un hecho que la descolocó y que hizo que estallara en llanto.

Faloon Larraguibel y su pena

Así, la modelo contó que “no puedo creer lo que me acaba de pasar. De verdad que no lo puedo creer. Ustedes saben toda mi vida, yo sé que es todo público porque yo también he sido parte de eso y de hacer públicas algunas situaciones que me han pasado”.

“Ustedes saben que me demandaron para que saliera del departamento, que tenía pocos días para hacerlo, pero podía mantenerme ahí porque habíamos congelado todo eso con mi abogada. Aún así, yo iba a cambiarme, ya lo tenía listo hace rato, pero en el momento que ya traigo mis cosas, vengo al lugar nuevo y me encuentro con la prensa aquí, en mi nuevo lugar privado", dijo entre lágrimas.

Y agregó que “me llegan a provocar un ataque de ansiedad, quería salir arrancando, les pedí que por favor no me grabaran, porque cómo es posible que se enteraran así y que vinieran a invadir el único espacio privado que tengo”.

Ampliar

“¿Qué estaban esperando?, ¿esperando verme qué? ¿Bajar del auto y empezar a sacar las bolsas? Les pedí por favor que no hicieran eso, que no me grabaran, que respetaran un poco, ¿qué les pasa?, ¿qué quieren mostrar?, ¿a mí con un ataque de ansiedad pidiendo por favor que no me graben?”, reveló.