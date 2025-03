A 40 años del Caso Degollados: Presidente Boric recuerda a José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero

Este sábado 29 de marzo se conmemoran 40 años del Caso Degollados , uno de los crímenes que horrorizó a Chile durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.

En dicha fecha, pero de 1985, el publicista Santiago Nattino, el profesor Manuel Guerrero y el funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada, fueron secuestrados, torturados y cruelmente asesinados por agentes estatales, debido a su militancia en el Partido Comunista y las actividades que realizaban en oposición a la dictadura.

Sobre el significado de esta jornada se refirió el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien mediante sus redes sociales recordó a las víctimas del Caso Degollados con un emotivo mensaje.

“Hace 40 años la dictadura secuestró y asesinó a José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero”, partió señalando.

“Yo aún no había nacido, pero no me permito el olvido. Y es que 40 años después, su ejemplo, coraje, sus sueños y lucha por un mundo mejor, siguen vivos en nosotros”, agregó el Mandatario.

“Un abrazo gigante a todos sus familiares, amigos y compañeros en estos días de recuerdo y reflexión”, cerró.

Otros crímenes que marcaron el 29 de marzo

Además del Caso Degollados, otros homicidios por parte de agentes de la dictadura se registraron en esta fecha hace 40 años.

Uno de los más recordados es el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo , ambos estudiantes y militantes del MIR, que perdieron la vida tras ser baleado por Carabineros en Estación Central.