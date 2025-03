“No digo que está arreglado, pero no es el mismo criterio con los grandes que con otros equipos”

Tras el empate 1-1 entre Colo Colo y Palestino, los jugadores del cuadro “árabe” quedaron bastante molestos con el árbitro del partido, Felipe González.

Desde el elenco tricolor reclamaron que Sebastián Vegas debió ser expulsado al minuto 26 por propinarle un planchazo a Ariel Martínez. El defensa albo solo recibió tarjeta amarilla y la acción no fue revisada en el VAR.

Indignado por la situación, el delantero de Palestino, Junior Marabel, habló con AS Chile luego del encuentro y señaló: “Los árbitros deben tener un poco más de autocrítica, para que el fútbol siga siendo muy lindo. No fueron al VAR, pero bueno, es Colo Colo. Entonces, es imposible”.

“Que sea Colo Colo no es un factor, pero eso a veces influye cuando se juega contra los equipos grandes. Se controla menos el VAR”, agregó el atacante paraguayo.

En tanto, el capitán de los “árabes”, Bryan Carrasco, reveló el diálogo que tuvo con el juez Felipe González tras la infracción de Sebastián Vegas: “Le dije a González ‘hueón, le pega el planchazo’ y él me dice ‘toca la pelota’. Le contesté que ‘sí, pero le pega el planchazo, aunque toque la pelota, es un planchazo’. Y él me respondió ‘no, no, porque toca la pelota’. Entonces, uno a veces se enrabia con los árbitros, porque algunas jugadas para los equipos grandes como que las dejan pasar. Hubiese sido al revés, yo creo que la revisan, lo llaman del VAR y nos sacan roja”.

“Después (Javier) Correa tira la pelota a la galería y eso en todas las canchas es amarilla. Era la doble amarilla y no le sacan nada. No estoy poniendo excusa, y que por eso empatamos, pero a veces como que dejan un poco más a los grandes. No digo que está arreglado, pero siento que no es el mismo criterio con los grandes que con los otros equipos”, concluyó Carrasco.