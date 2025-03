Carolina Tohá cierra polémica con Daniel Jadue y respalda a ministra Jara ante críticas: “No la he visto hacer nada alejado de lo que son sus deberes”

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, dio por finalizada las acusaciones en su contra de veto al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que planteó el Partido Comunista (PC).

Recordar que la exministra afirmó que no estaría dispuesta a participar en una eventual primaria oficialista con Daniel Jadue, si este mantiene su postura respecto a Venezuela.

Agencia UNO | Daniel Jadue / Diego Martin Ampliar

Estos dichos no cayeron bien al interior del PC, desde donde apuntaron que se trataría de un veto. Al ser consultada sobre esta acusación, Tohá respondió escuetamente que “no tengo nada más que agregar”.

“No voy a seguir refiriéndome a este tema, porque el punto de vista y los principios en que se basan han sido claros, nítidos y para nosotros está cerrado el punto ”, añadió.

Respaldo a ministra Jeannette Jara

Por otro lado, Tohá también respaldó a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien ha sido acusada desde la oposición de estar haciendo campaña presidencial en su despliegue por el país para dar a conocer la reforma de pensiones.

Agencia UNO | La ministra del Trabajo, Jeannette Jara / Manuel Lema Olguín Ampliar

“Yo no he visto a la ministra Jara hacer nada alejado de lo que son sus deberes como ministra. La he visto haciendo las tareas propias del cargo”, expresó la candidata.