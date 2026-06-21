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Tatiele Silveira y su renovación como DT del plantel femenino de Colo Colo: “No tuve otra conversación en Chile”

La entrenadora resaltó el triunfo en el Superclásico y el hecho de haber jugado con público visita en el Monumental.

Carlos Madariaga

Tatiele Silveira y su renovación como DT del plantel femenino de Colo Colo: “No tuve otra conversación en Chile”

Tatiele Silveira y su renovación como DT del plantel femenino de Colo Colo: “No tuve otra conversación en Chile” / Twitter @@ColoColoFem

Colo Colo se lució este domingo ante la U de Chile, goleando por 4-0 para afianzarse como líder de la Liga de Primera Femenina, lo que destacó su entrenadora, Tatiele Silveira.

Fue un resultado contundente ante un rival durísimo, terminando la primera rueda. Feliz por darle a nuestros hinchas este gran triunfo”, recalcó, junto con valorar su extensión de contrato hasta 2028 en el “Cacique”.

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“Es un honor seguir liderando este proyecto. Lo que uno más busca son proyectos a largo plazo, que nos permitan seguir desarrollando. Ese es el principal motivo, seguir liderando a este grupo de mujeres que valora mi trabajo”, dijo, reflejando su comodidad en Pedreros.

“Generamos una sinergia con mi trabajo, soy muy intensa en todo lo que hago, en los entrenamientos, en los partidos. Creo que eso también tiene que ver con la identidad de Colo Colo. La cultura del club se combina con lo que yo pienso y creo que eso le encanta a los hinchas”, comentó Silveira, desestimando opciones de dirigir a la selección chilena femenina.

“No tuve otra conversación en Chile, solo hablé con Colo Colo. Valoraron mi trabajo y me declaro muy emocionada por eso. Ahora el foco está en pelear por nuestros objetivos”, aseguró la brasileña, que también aprovechó de valorar la presencia de hinchas de la U de Chile en el Superclásico femenino.

“Fue una buena idea, creo que habría que promocionarlo algo más. Es un inicio. El fútbol femenino se lo puede permitir, es más familiar, acoge a todos. Espero se pueda repetir en otro momento”, cerró Tatiele Silveira.

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