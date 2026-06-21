Cuentas de la luz subirán 4,9% desde julio: alza podría llegar a 16% en algunas comunas del sur de Chile

Las cuentas de la luz volverán a subir desde el 1 de julio. El alza promedio a nivel nacional será de 4,9%, aunque en el sur del país podría llegar hasta 16%, mientras el Gobierno prepara un proyecto para mitigar el impacto en los hogares.

La variación afectará de forma dispar a los clientes según la zona del país. En la región Metropolitana, el aumento sería de 2,7% para usuarios de Enel, mientras que en comunas del sur los clientes de SAESA enfrentarían un escenario más complejo, con incrementos que rondan el 16%.

El director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, explicó que el alza “tiene que ver con temas como el dólar, el IPC de Estados Unidos, el precio de los combustibles”, además de la infraestructura asociada a la transmisión.

Sobre las diferencias entre zonas, añadió que “si bien es solo un 10% de la cuenta de la luz, este es un cargo que se paga distinto, depende de la zona donde se encuentre”. En relación a lo anterior la región de Los Lagos es un ejemplo, ya que en esa zona el aumento es de casi el doble.

“Es necesario contar con un mecanismo de mitigación”

Ante este nuevo ajuste, el Ejecutivo prevé ingresar la próxima semana un proyecto de ley para rebajar tarifas y enfrentar las deudas con las empresas sin perjudicar a los consumidores.

En esa línea, el diputado republicano Carlo Arqueros afirmó que “es necesario contar con un mecanismo de mitigación que protejan a las familias más vulnerables y, por supuesto, a la clase media frente a estos aumentos”.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas valoró la iniciativa, pero pidió que avance “sin letras chicas” y que no solo contemple al 40% del Registro Social de Hogares, sino que “además considere hasta el 80%, y también los arrendatarios”.