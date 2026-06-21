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VIDEO. Preocupación por Rod Stewart: casi se desmaya en pleno concierto y tuvo que ser asistido con oxígeno

El artista de 81 años encendió las alarmas durante un show en Estados Unidos.

Sebastián Escares

Preocupación por Rod Stewart: casi se desmaya en pleno concierto y tuvo que ser asistido con oxígeno

Gran preocupación generó Rod Stewart al mundo de la música tras atravesar un complejo momento de salud. El icónico cantante británico encendió las alarmas tras tener que utilizar un tanque de oxígeno en pleno escenario durante su último concierto en Estados Unidos.

El incidente ocurrió la noche del viernes mientras el artista se presentaba ante miles de fanáticos en el Utah First Credit Union Amphitheatre. A través de las redes sociales, se viralizaron rápidamente videos que muestran el momento exacto en que miembros de su equipo debieron subir al escenario para auxiliarlo de urgencia ante su evidente estado de agotamiento.

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Según reportó el portal de espectáculos TMZ, el intérprete de “Forever Young” mostró señales de un fuerte cansancio desde los primeros minutos del show. A diferencia de su habitual energía, Stewart evitó sus característicos bailes y fue visto apoyándose constantemente en las estructuras del escenario para mantenerse en pie.

En un momento de total honestidad con su público, el propio músico detuvo brevemente la presentación para confesarles que estuvo a punto de sufrir un desmayo.

Pese al evidente malestar físico, la leyenda del rock se negó a suspender el concierto. Tras recibir el oxígeno, decidió continuar cantando hasta el final, aunque debió interpretar los últimos temas sentado en una silla y con una movilidad visiblemente reducida, recibiendo la ovación de sus emocionados seguidores.

¿Qué causó el colapso del artista?

Hasta ahora, el equipo médico de Rod Stewart no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas del problema de salud.

Sin embargo, se apunta a la altura del recinto. El anfiteatro donde se presentó el músico está ubicado a casi 1.130 metros sobre el nivel del mar, una condición climática que suele afectar la respiración y la presión de los artistas que realizan un alto esfuerzo físico sobre el escenario.

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