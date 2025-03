“‘No puedo, no puedo’ y se cayó”: Viuda de Tommy Rey relató sus dramáticos últimos minutos de vida

Es un relato muy triste. Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey, relató los últimos minutos de vida del cantante, que falleció la tarde del miércoles.

La mujer indicó que “salimos a caminar, pero llegamos a cierta parte y no pudo seguir caminando".

“‘Me siento raro, me siento mal’, me dijo. Y cuando llegamos a la reja del condominio, se agarró de la reja y me dijo: ‘No puedo, no puedo’, y se cayó”, comentó muy afectada.

Además, su hijo Tommy Zúñiga agregó que “estuvo con nosotros en sus últimos momentos. Fue como un día normal, como cualquier otro: almorzamos con él y, cuando salió a caminar, de un momento a otro, empezó a tener problemas para respirar”.

“Yo le sostuve su manito, y eso es lo que, por lo menos como familia, nos deja tranquilos: que estuvimos con él hasta su último momento. Eso, por lo menos, me deja un poco tranquilo a mí y me da un poco de paz”, cerró.