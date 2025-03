“Me imaginé que un hombre como él tomaría la iniciativa...”: Emilia Dides se sincera sobre su relación con Sammis Reyes

En entrevista con la Revista Velvet, Emilia Dides, actual Miss Universo Chile, compartió detalles sobre su relación con Sammis Reyes, vínculo que se hizo público durante el Festival de Viña del Mar.

La exparticipante de Rojo cuenta que su interés por el exfutbolista de la NFL comenzó hace tres años, cuando encontró su perfil en Instagram y decidió enviarle un mensaje.

Sin embargo, al descubrir que él estaba casado en ese entonces, eliminó el mensaje sin obtener respuesta. “Siento que el alma de Sammis conectó con la mía”, afirmó en la conversación con el medio.

El tiempo pasó y, recientemente, en un programa de televisión, le preguntaron qué hombre le gustaría conocer. Su respuesta fue inmediata: Sammis Reyes

El acercamiento con el exNFL tras años sintiéndose atraída por él

La cantante relató que después de esa entrevista, “me puse a investigar qué había sido de su vida en estos tres años y ¡me di cuenta de que estaba soltero!“.

“Y que ahora era él quien me seguía en Instagram, así que nos empezamos a seguir. Me imaginé que un hombre como él tomaría la iniciativa de hablarme por mensaje privado e invitarme a salir…”, añadió.

En la conversación con el medio, Emilia Dides también reflexionó: “He tenido relaciones donde no me han visto como la mujer que soy, como la mujer que yo sé que soy”.

“Y por primera vez hoy veo que me quieren como soy. No por lo que tengo, no por haber estado en Miss Universo, sino por lo que soy”, concluyó.