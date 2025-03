Santiago de Chile

El Presidente Gabriel Boric nombró a Luis Cordero como nuevo ministro de Seguridad Pública, dejando su cargo como subsecretario del Interior.

Tras su nombramiento, Cordero anunció que este miércoles se reunirá con el Mandatario para definir en detalle sus primeras tareas. “Es un honor nuevamente servir al país en un cargo de estas características“, afirmó, recordando su experiencia previa como ministro de Justicia y subsecretario del Interior.

El nuevo ministro subrayó que: "El 50% del éxito está en las leyes y el otro 50% en la implementación“.

En este sentido, indicó que el Gobierno se ha enfocado en la fase de implementación del ministerio. “La gestión pública en materia de seguridad se trabaja conjuntamente no sólo con las policías, también con Gendarmería y los reguladores financieros", precisó.

Ante las críticas del senador Felipe Kast por su nombramiento, Cordero respondió: “Las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Yo he asumido dos cargos en condiciones que son públicamente conocidas”.

Y complementa diciendo que: “El desempeño mío está a la vista. Las personas podrán tener la opinión que consideren. Yo tengo un mandato que me ha pedido el presidente. Hay un mandato legal. Y el objetivo central es que las instituciones del Estado trabajan para el país y no para personas en particular".