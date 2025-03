Cecilio Waterman vuelve a Coquimbo y relata su encuentro con Thierry Henry: “Ni en mis sueños me imaginé algo así”

Cecilio Waterman, delantero de Coquimbo Unido, se refirió a la final de la Concacaf Nations League que jugó el domingo pasado contra México, donde Panamá cayó por 2-1 y no pudo quedarse con el título.

En diálogo con el club coquimbano, el atacante panameño comentó: “Fue un torneo muy lindo para nosotros. Quedamos con un sabor amargo por haber perdido la final. Hemos perdido varias finales con México, pero ya se nos va a dar pronto, porque estamos encaminados de una buena manera”.

El futbolista de 33 años también relató el emotivo momento que vivió con Thierry Henry. En la semifinal ante Estados Unidos, Waterman marcó el gol del triunfo y lo celebró eufóricamente con el crack francés, quien además es su ídolo.

“Ni en mis sueños me imaginé algo así. El día anterior al partido me preguntaron quién era mi ídolo, y dije Henry. Luego, desde la Concacaf me avisaron que él estaría comentando el partido. Y se dio todo, Henry estaba cerca del arco donde hice el gol. La celebración, la euforia, todo fue un momento muy lindo”, señaló.

Por último, Cecilio Waterman anticipó el duelo contra Audax Italiano, a disputarse este domingo por el Campeonato Nacional. “Se viene un rival difícil, pero estamos de local. Tenemos que tener la fortaleza para dejar los tres puntos en Coquimbo. El equipo viene haciendo las cosas bien, espero que el domingo volvamos a sumar de a tres”, concluyó.