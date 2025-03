Tras la derrota 1-0 que sufrió Perú en su visita a Venezuela, el delantero peruano Paolo Guerrero explotó contra el árbitro chileno Cristian Garay y sus asistentes.

En plena entrevista en vivo, al borde del campo de juego, el goleador histórico de la Bicolor se mostró muy furioso por el hecho de que el partido haya estado a cargo de réferis nacionales, tanto en la cancha como en el VAR.

Todo esto, a raíz de que el juez Garay, tras revisar el VAR, anuló un gol peruano que hubiese significado el 1-1 al minuto 45.

El enojo de Paolo Guerrero tras el partido

“Somos cojudos. No nos pueden poner una terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, pero no nos pongan árbitros chilenos. ¡No me jodan, carajo!”, gritó el artillero de Perú, quien luego se retiró de la cancha bastante molesto.

Con esta derrota, Perú quedó a 5 puntos del puesto del repechaje mundialista, lugar donde hoy se encuentra Venezuela, todo esto a falta de 4 fechas para que terminen las Eliminatorias.