Manuel Ossandón tras asumir como presidente del Senado: “Este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo”

Santiago de Chile

Manuel José Ossandón (RN) asumió este lunes la presidencia del Senado, tras imponerse en una ajustada votación con 28 votos a favor, frente a los 21 que obtuvo su par Felipe Kast (Evópoli). La votación, marcada por tensiones internas en la oposición, dejó en evidencia las diferencias dentro de Chile Vamos, sector que no respaldó de manera unánime al senador RN.

En su primer discurso como presidente de la Cámara Alta, Ossandón aprovechó la oportunidad para dirigirse a los senadores de su sector que votaron por Kast, agradeciendo su apoyo pero cuestionando su decisión.

“Después de haber escuchado algunos comentarios, quiero decirles a la bancada de mi derecha que les agradezco el apoyo, pero se equivocaron porque votaron por uno de derecha. Y soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. No es que yo ya no sea de derecha, como dicen, ¿ok? Todo lo contrario", afirmó con firmeza.

Ossandón también subrayó su compromiso con la institucionalidad del Senado, haciendo hincapié en la importancia de fomentar un ambiente de acuerdos y diálogo. "Asumo este desafío creyendo firmemente que este debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo", dijo.

“No va a afectar mi neutralidad”

En un mensaje claro sobre su rol en la presidencia, el senador reiteró que, aunque apoye públicamente a Evelyn Matthei como su candidata presidencial, su gestión en el Senado será imparcial.

“Sé que este es un año electoral y va a traer tensiones, pero quiero ser muy claro como presidente. El Senado no es ni será una plataforma electoral, ni para mí ni para nadie", destacó. “Y lo digo en la transparencia, todos saben que mi candidata es Evelyn Matthei y lo seguirá siendo, pero por lo mismo, eso no va a afectar ningún centímetro de mi neutralidad con lo que se debe ejercer esta presidencia", agregó.

Finalmente, Ossandón recordó la relevancia del Senado como un pilar esencial para la democracia, el equilibrio republicano y el desarrollo del país, comprometiéndose a cuidar esta institución clave para la política chilena.