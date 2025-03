Santiago de Chile

Marti Palacios, hijo del fundador de la Sonora Palacios, recordó a Tommy Rey tras conocerse su fallecimiento este miércoles.

En conversación con Radio ADN, destacó la cercanía que mantuvieron a lo largo de los años y la importancia de su legado en la cumbia chilena.

“Muy, muy triste por la noticia, la supimos cuando él recién había fallecido y no lo podíamos creer", dijo Palacios, quien trabajó junto a Tommy Rey en la época dorada de la Sonora Palacios durante los años 80.

“Se nos va una voz espectacular, una voz que marcó la cumbia en Chile”, añadió.

Palacios relató que, a pesar de seguir caminos separados, mantuvieron contacto por diversos proyectos entre la Sonora Palacios y la Sonora de Tommy Rey. Su última comunicación ocurrió cuando Tommy envió un mensaje de ánimo a Marti Palacios padre, quien estuvo hospitalizado por problemas cardíacos y pulmonares.

“Tommy Rey le mandó unos cariños enormes, le mandó videos para darle ánimo y que saliera adelante", comentó.

En su último encuentro durante la Teletón, Palacios percibió el cansancio de Tommy Rey. “Se notaba que él estaba cansado y me conversaba y me decía: ‘Marti, lo único que yo quiero es irme a mi casa, abrir la ventana y sentir el aire porque yo me ahogo ya de estar en los escenarios’“, recordó con emoción.