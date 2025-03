Hernán Galíndez, arquero de Ecuador, ironizó con el gol anulado ante Chile: “Me dicen que tenía la frente adelantada”

El golero de Ecuador, Hernán Galíndez, habló con los medios de comunicación tras su gran actuación frente a Chile en el Estadio Nacional.

El meta fue una de las grandes figuras del elenco del Guayas, ya que, de no haber sido por él, el resultado pudo haber sido distinto en Ñuñoa.

Al respecto, rescató lo que hizo el equipo frente a la Roja, e ironizó con el gol anulado a Ecuador en el epílogo del cotejo.

“Me dicen que estaba la frente adelantada, pero no la vi”, lanzó.

Sobre su gran nivel en el cotejo, indicó: “Si a mí me va bien, es por el apoyo que tengo en cada entrenamiento con los otros arqueros. Yo no atajo solo en la selección, es un trabajo de todos los porteros que venimos, a mí solo me toca estar dentro de la cancha”.

Finalmente, Galíndez fue enfático en señalar que “para esto estoy dentro de la cancha, para ayudar al equipo”.