Estupenda periodista de 60 años arrasó en programa de citas de CHV: “Hasta con un traje de monja me veo sexy”

Apareció en pantalla y, de inmediato, congregó todas las miradas. Maritza Watson, una periodista de 60 años, arrasó en el debut de Amor a Ciegas de CHV.

La profesional se presentó al casting del programa de citas con la intención de probar suerte en el amor y también darse la oportunidad de brillar en la TV.

“Lo hice en honor a cuando tenía 18 años y me paraban para ofrecerme hacer publicidades, estar en concursos de belleza. Cuando recién terminé periodismo me ofrecieron trabajar en un canal y prioricé cuidar a mis hijos”, contó a LUN.

Y agregó que “no me desarrollé en lo que me gustaba, me dieron muchas oportunidades de joven, hasta estar en escuelas de talentos para trabajar en teleseries. Hoy tengo el tiempo de desarrollarme en comunicar, así que salir en este programa era un desafío”.

Periodista de 60 años y su éxito

Maritza llamó la atención con su despampanante personalidad, que de inmediato generó de todo en redes sociales.

“Esa personalidad que tengo ahora me la creé y me la creí, porque no había persona más tímida que yo”, confesó.

Y reflexionó que “los hombres se asustan conmigo. Los hombres ante una mujer con mis características creen que van con un no por delante, y siendo honesta, yo hasta con un traje de monja me veo sexy y eso no siempre fue una ventaja”.

¡Mira aquí algunas de sus fotos!