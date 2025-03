Este es el actor que interpretaría a Hagrid en la nueva serie de Harry Potter de HBO

Para los fanáticos del universo de Harry Potter, es difícil pensar en Rubeus Hagrid sin que venga a la mente el rostro de Robbie Coltrane, el actor que lo interpretó desde 2001 en todas las adaptaciones cinematográficas de los libros de J.K. Rowling.

Eso sí, también es sabido que actualmente se está desarrollando una nueva serie sobre el joven mago, producida por HBO, que busca un nuevo rostro para dar vida al entrañable guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts.

Así, esta semana surgieron nuevos rumores que apuntaría a que un conocido artista británico estaría cerca de firma con la ficción que llegaría en el año 2026.

Según señaló Deadline, el nuevo Hagrid podría ser Nick Frost, emblemático comediante que se hizo conocido por películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World’s End, trilogía dirigida por Edgar Wright.

“Apreciamos que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones”, respondió que entregó la cadena al medio antes citado, sin hacer comentarios sobre la posible participación de Frost.

“A medida que avanzamos en la preproducción, solo confirmaremos los detalles cuando cerremos los acuerdos”, señalaron en el mismo comunicado.

De confirmarse, el también guionista de 52 años se sumaría a nombres como John Lithgow, quien afirmó que sería Albus Dumbledore. Pero también a Janet McTeer y Paapa Essiedu, quienes estarían en negociaciones por los roles de la profesora Minerva McGonagall y el profesor Severus Snape.

De todas formas los rumores sobre la participación del nuevo nombre surgieron luego de que este publicara un críptico mensaje en sus redes sociales. “¡Qué día tan maravilloso! Está sucediendo, está sucediendo de verdad. Manténganse tranquilos”, dijo Frost.

A esto último también se sumó el hecho de que el comediante comenzó a seguir a los supuestos miembros del elenco ya señalados.