Dos detenidos y un carabinero herido deja enfrentamiento tras manifestaciones de pescadores de Caleta Portales

Durante el mediodía de este miércoles, culminó la manifestación de pescadores en la región de Valparaíso, que involucró barricadas y enfrentamientos con Carabineros, donde resultaron personas heridas.

En concreto, el saldo del conflicto dejó a dos pescadores lesionados: uno con un impacto en el ojo, aparentemente por un proyectil, y otro con un corte en el brazo. Ambos fueron trasladados al Hospital Carlos Van Buren, donde reciben atención médica.

Además, un funcionario de Carabineros resultó herido por elementos contundentes y fue derivado al hospital de Valparaíso. También se reportó que un estudiante resultó lesionado.

“Esto no ayuda”

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, comentó que “queremos condenar los hechos de violencia que se han generado hoy en torno a las caletas a raíz de la movilización de los pescadores. Entendemos que pueden existir legítimas demandas en torno a su quehacer, pero esto no ayuda“.

En esa línea, detalló que “los cortes de rutas, la interrupción del ferrocarril de la región y los hechos de violencia no contribuyen en nada. Hay un estudiante herido producto de bengalas, un pescador lesionado, y por lo tanto, esta forma de manifestarse no es el camino”, declaró la autoridad.

“Nunca hemos saqueado ni dañado a terceros”

Por su parte, Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, denunció la presencia de personas ajenas a su organización, lo que, según él, descontroló la manifestación.

“Esta protesta debía realizarse en cada caleta. No sé por qué vinieron de otros lados. Nosotros pudimos controlar a nuestros pescadores, pero a los de otras caletas no. No sé quién dio la orden para que todos se reunieran en Caleta Portales. Nosotros nunca hemos saqueado ni dañado a terceros”, señaló.

Ley de Fraccionamiento

La manifestación ocurre en medio de la discusión sobre el fraccionamiento de la pesca en el Senado, cuya votación fue nuevamente postergada, generando malestar en el sector.

En tanto, el tránsito en la avenida España permanece suspendido hasta la normalización del cruce en Caleta Portales, mientras que el metro regional se encuentra en evaluación y se espera su pronta reactivación.