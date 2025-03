Bono Invierno 2025: Cuánto dinero entrega y quiénes pueden acceder a este beneficio en Chile

El Bono Invierno 2025 es un beneficio estatal que se entrega por una sola vez a pensionados que cumplan ciertos requisitos. Y que se paga junto con la pensión de mayo de 2025.

Este bono no es tributable ni imponible y no está sujeto a descuentos. Para determinar la elegibilidad, no se consideran beneficios como la PGU, APSV o pensiones de reparación a víctimas de prisión política y tortura.

Requisitos para acceder al Bono Invierno 2025

Pueden recibirlo personas de 65 años o más al 1 de mayo de 2025, que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades con una pensión igual o menor a $222.474,62. Pensionados de AFP con Pensión Mínima con Garantía Estatal. Beneficiarios de la PGU sin otra pensión previsional. Beneficiarios de pensiones especiales de reparación, como exonerados políticos o víctimas de tortura.

¿Cómo saber si soy beneficiario/a?

Para consultar si eres beneficiario del Bono Invierno 2025, puedes llamar al 600 440 0040, ingresar al sitio web de ChileAtiende o acudir a una de sus sucursales para recibir asistencia personalizada.