Alfredo Stöhwing descarta volver a la presidencia de Blanco y Negro: “No estoy con ganas”

Luego de la polémica agresión de Carlos Cortés a Aníbal Mosa, el directorio de Blanco y Negro volverá a reunirse este miércoles en el Estadio Monumental, en una jornada que asoma como decisiva para la sociedad anónima que rige los destinos de Colo Colo.

En la antesala del encuentro, el director de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, conversó con los medios en su llegada al reducto de Macul y adelantó algunos de los temas que se abordarán en la cita tras el controversial conflicto ocurrido semanas atrás.

“Deben superarse esas cosas, así que todo debería conducirse por los terrenos civilizados, no le veo mayor problema. No sé si viene Carlos Cortés, supongo que sí, pero no me consta”, declaró el expresidente de Blanco y Negro.

Además, aseguró que “este directorio debería ser más tranquilo” y que “debería fijarse hoy día la fecha de la citación a la Junta de Accionistas”.

Por otra parte, reaccionó a los dichos de Harold Mayne-Nicholls en ADN Hoy, quien confirmó que juntará firmas para ser candidato presidencial y dejará el proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

“Le deseo de que le vaya bien en ese importante emprendimiento. Como lo he dicho, no es compatible con estar a cargo de la remodelación del estadio. Por supuesto que hay que ordenar eso y tomar una decisión al respecto", afirmó.

Finalmente, Alfredo Stöhwing descartó la posibilidad de volver a ser presidente de Blanco y Negro después de su periodo entre 2022 y 2024. “No, no estoy con ganas de retomar la presidencia”, aclaró.