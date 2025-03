Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, el actor Pedro Pascal sorprendió al compartir historias sobre su vida familiar en Chile y mencionar a algunos de sus numerosos primos.

En la ocasión, al ser consultado por su animador acerca de cuál era su relación con su familia. El intérprete chileno que triunfa en Hollywood, afirmó: “Ellos están muy orgullosos de mí (...) Tengo 34 primos”.

Sin embargo, entre risas, el protagonista de The Last of Us reveló que tomó la decisión de salir del grupo de WhatsApp familiar, lo que causó molestias entre sus parientes.

Al profundizar en la anécdota, explicó: “Mi hermana y yo, cuando ella se casó hace tiempo, los contamos y son 34, están todos en Santiago. Ellos no hablan conmigo ahora porque abandoné el grupo de WhatsApp”.

El actor también detalló la razón detrás de su decisión. “Mi teléfono estaba explotando a cada segundo. Ellos hablaban de sus niños, cumpleaños... Yo sabía todo lo que estaba pasando, la rutina diaria de 34 personas”, explicó con humor.

“Soy muy famoso, déjenme solo”

Ante esto, el conductor Jimmy Kimmel le comentó en tono de broma que no podía hacer algo así, ya que ahora es “una estrella de cine”. Pedro Pascal, siguiendo el juego, respondió de forma divertida: “Soy muy famoso, déjenme solo”, entre risas.

Finalmente, al ser consultado por algunos de sus primos, el intérprete de Narcos, The Mandalorian y Game of Thrones, nombró a varios, llegando a mencionar a 23 de los 34, provocando la risa del público debido a los apodos y la cantidad de veces que se repite el nombre “Pedro”, además de que comentó que le han pedido secretos de sus últimas películas.