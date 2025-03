“Tenían sexo a distancia”: Destapan por qué Carmen Tuitera habría acusado a Guillermo Maripán de difundir video íntimo

Hace unos días, Carmen Tuitera le mandó un mensaje públicamente a Guillermo Maripán, asegurando que estaba mal difundir videos íntimos.

“No voy a hablar de él. Le voy a mandar un mensaje a Guillermo Maripán: enviar videos íntimos de mujeres está penado en Chile, así que cuidado con la información que comparte”, dijo en el podcast Bombastic.

Tras esto, varios quedaron sorprendidos y sin entender por qué la conocida influencer había lanzado aquella bomba.

Un hecho que fue aclarado en el panel de Hay que Decirlo este martes, donde hablaron del entuerto que sacude al futbolista.

Hay videos

Así, Maca Venegas, habló con Carmen en su calidad de abogada. Y señaló que todo partió porque Maripán le puso un recurso a la figura, exigiéndole que no hablara más de él.

Un hecho que generó que la influencer reaccionara, hablando de esta posible difusión de material íntimo. “Vi el pantallazo, la Carmen me lo mandó. Cuando uno tiene una relación con alguien, en el caso de Carmen, que hacía sexting, porque ellos tenían sexo a distancia de alguna manera, uno entiende que ese juego es porque tengo una relación. Pero no quiero que tus amigos me vean", comentó Venegas.

Y explicó que “hay una legítima impresión de que se está cometiendo un delito. Hoy la legislación cambio. No es necesario que la divulgación sea pública”.

Mientras, Gissella Gallardo, una de las panelistas, expresó que “yo vi la prueba y es bastante contundente y explícita”, dejando claro que Carmen Tuitera tendría respaldo de su acusación.