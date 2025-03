Rodrigo Contreras aborda la lucha por un lugar en la delantera de la U: “Estamos en una competencia sana”

Rodrigo Contreras, delantero de Universidad de Chile, habló este martes en conferencia de prensa y anticipó el partido frente a Everton de Viña del Mar, programado para el próximo jueves en el Estadio Sausalito por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2025.

Consultado sobre su estreno goleador el pasado sábado en Copa Chile, el “Tucu” comentó que “estoy muy contento. En lo personal, me hizo bien jugar los 90 minutos y convertir mi primer gol con el club. En la parte física me siento bien y cada vez mejor. Me costó la principio porque venía sin pretemporada, pero hoy día me siento bien y apto en lo físico”.

“Con Everton va a ser un partido muy importante. Creo que el equipo está preparado y está muy bien. Va a ser un partido duro de jugarlo, porque sabemos que ellos también necesitan ganar y salir de donde están”, agregó.

El ariete argentino también abordó la presión de los hinchas de la U por la falta de gol y aclaró que “no siento la presión, porque sabía que me estaba entrenando bien y cuando tuviera la oportunidad se iba a dar como fue el otro día. No me desespero, sé que las cosas llegan cuando trabaja y lo busca".

“Obviamante en un equipo grande como la U la gente te va a exigir que uno lo haga lo más rápido posible, pero creo que llegó en el momento que tenía que llegar y hoy en día estoy tranquilo para lo que venga”, agregó.

Asimismo, abordó la lucha por un lugar en el ataque de los azules y valoró que “siempre que cuando llega el gol a uno como jugador lo pone contento y por ahí tiene una autoestima mejor. Es positivo que en la U los cuatro delanteros lleguen al gol. Estamos en una competencia sana y al que le toque jugar estará preparado para hacer las cosas de buena manera”.

Además, analizó a su exequipo y palpitó el estreno de la U en Copa Libertadores. “Everton sabemos que no está en un buen momento. Hicieron cambio de técnico. Creo que nosotros debemos pensar en nosotros, en hacer las cosas de buena manera. Tenemos que ir a Viña a buscar los tres puntos para después afrontar lo que viene que es la Copa Libertadores”, aseguró.

“Jugar Copa Libertadores es una de las cosas más lindas para el jugador sudamericano. Me tocó estar en San Lorenzo cuando se ganó la Copa Libertadores, después me tocó jugar octavos de final con Defensa y Justicia. Ojalá que el inicio de la Copa sea muy positivo para que a la U le vaya bien”, sentenció.