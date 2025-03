Directores del premiado documental “Israelism” visitan Chile en medio de gira sudamericana

Los directores del documental Israelism, Erin Axelman y Sam Eilertsen, se encuentran en Chile como parte de una gira que los ha llevado por distintos países de Sudamérica.

Su visita se enmarca en el estreno de la versión subtitulada en español del filme, recientemente lanzada por la cadena Al Jazeera. El documental ha generado amplio interés por abordar la transformación ideológica de jóvenes judíos estadounidenses que comienzan a cuestionar su vínculo con el Estado de Israel tras tomar conocimiento de la situación del pueblo palestino.

Durante su estadía en Chile, los realizadores sostendrán una serie de encuentros, presentaciones y conversatorios abiertos al público. Una de las principales actividades será la proyección gratuita del documental en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, seguida de un diálogo con estudiantes y académicos. Las funciones se extenderán a otros espacios universitarios y culturales.

Israelism ha sido destacado en medios internacionales como The Guardian, The New York Times y Los Angeles Times, y ha obtenido premios en festivales de cine en Estados Unidos, Canadá y Europa. El documental ofrece una mirada crítica a la educación sionista recibida por los jóvenes judíos en Estados Unidos y al cambio de conciencia que experimentan tras conocer la ocupación israelí en Palestina.

“La comunidad judía de Estados Unidos está cambiando radicalmente y la base de apoyo estadounidense a Israel ya no es sólida”, afirma Sam Eilertsen. “Queremos que este documental sea una herramienta para abrir conversaciones necesarias, especialmente entre las juventudes”.

Por su parte, Erin Axelman, co-directore y persona judía no binaria, destaca el carácter urgente de las proyecciones actuales. “Queremos llegar a nuevas audiencias. Lo que está ocurriendo en Gaza es una masacre. Nuestro mensaje es claro: no hay justificación para el apartheid”.

La gira busca, además, generar vínculos con movimientos de derechos humanos y comunidades palestinas en la región, al tiempo que difunde una narrativa que ha ganado fuerza en el último tiempo dentro de sectores de la comunidad judía internacional: el apoyo abierto a la causa palestina desde una perspectiva ética, progresista y crítica del sionismo.

Israelism ha sido reconocida en diversos festivales internacionales, obteniendo premios como:

Spirit Award en el Brooklyn Film Festival

en el Brooklyn Film Festival Premio de la Audiencia, Mejor Película Documental , San Francisco Jewish Film Festival

, San Francisco Jewish Film Festival Mejor Documental en el Arizona Film Festival 2023

en el Arizona Film Festival 2023 Mejor Documental en el Tallgrass Film Festival

en el Tallgrass Film Festival Selección oficial CPH:DOX 2024

La versión en español de Israelism, disponible desde este mes en la plataforma de Al Jazeera, permitirá ampliar el alcance de esta producción documental que ha sido considerada una de las más influyentes del último año en torno al debate sobre Israel y Palestina.