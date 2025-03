Raphinha, em entrevista à Romário TV, ao ser perguntado por Romário se daria "porrada" em argentino.



"Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!"



Romário: "Vai fazer a porra do gol contra Argentina?"



Raphinha: "Vou! foda-se eles!"



📽️:… pic.twitter.com/F2rFQr5sjV