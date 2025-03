Ricardo Gareca sufre otra vez la baja de Alexis Sánchez en La Roja: “No he podido contar con él en ningún partido de Eliminatorias”

Ricardo Gareca, DT de la selección chilena, habló este lunes en conferencia de prensa, donde inició lamentando la baja de Alexis Sánchez para el decisivo duelo de mañana contra Ecuador.

“Lamentablemente lo de Alexis nos agarró en esta situación. No he podido contar con él en ninguno de los partidos que llevamos en las Eliminatorias. Es un jugador totalmente consolidado y que goza de la idolatría de todo el pueblo. Lo que más deseamos es su pronta recuperación y que él pueda estar bien en su club”, señaló el “Tigre” sobre el tocopillano, quien sufrió una lesión muscular de bajo grado.

Además, Gareca destacó las ganas que tenía Alexis Sánchez por defender la camiseta de La Roja. “Estamos convencidos de que tiene ganas, pero no está al 100% y es un impedimento para él. Nunca percibí algo que me haga dudar de que Alexis no quiera estar”, indicó.

Sobre la formación para enfrentar a los ecuatorianos, al técnico de Chile comentó: “Mañana confirmaré el once, y de haber alguna modificación, no tiene que ver con un bajo rendimiento, tiene que ver con lo que uno ve en el partido. Estoy más que conforme con todos los muchachos”.

También se mostró esperanzado en lograr el repechaje mundialista, pese a estar últimos en la tabla. “Por supuesto que tenemos autocrítica, siempre hemos reconocido la situación que nos toca vivir, pero no significa que no nos podamos recuperar. Tenemos la esperanza, la fe y la confianza de que no estamos tan lejos de pelear el repechaje. Nunca hay que perder la posibilidad de la esperanza", remarcó.

“Ya se verá en qué momento se deberán hacer los análisis, ahora lo que resta es recuperarnos, y el único momento para recuperarnos es en el partido de mañana, que es una final. Esa es la mentalidad que tenemos, pero no desconocemos la realidad”, concluyó Ricardo Gareca.