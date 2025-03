Durante este lunes, Daniela Marzi, presidenta del Tribunal Constitucional, conversó con ADN Hoy y abordó varios aspectos relacionados con el funcionamiento de la institución, las críticas que ha recibido, y las distintas propuestas de modificación al proceso de nombramiento de jueces.

En cuanto a la disminución de ingresos de requerimientos al Tribunal Constitucional en 2024, Marzi explicó que existen varias razones detrás de este fenómeno. “Hay que considerar que ya no tenemos unas causas que eran muy, muy masivas. Una de ellas, la llamada Ley Emilia, que antes se acogía la inconstitucionalidad de la norma que impone un año de cárcel para quienes sean condenados por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves”, dijo.

“Como eso se está rechazando, entendemos que es la razón por la que ya no llega tanto al tribunal, pero eran realmente un número muy significativo de causas”, comentó.

La presidenta también mencionó que otro factor que influye en la baja de casos es la modificación de la Ley de Armas. “Hubo una modificación legal y, por lo tanto, ya no llega tanto al tribunal. Hay un control en los primeros trámites, en que se debe hacer un análisis de varias cosas formales, pero también de que el requerimiento esté bien fundado, y ahora se admiten menos causas que antes”, señaló.

Nombramiento de jueces

Sobre la posibilidad de modificar el proceso de nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional, opinó que no tiene grandes objeciones con el sistema actual. “Yo no tengo tantos problemas con la forma de nombramiento de los integrantes del Tribunal Constitucional porque finalmente intervienen tres poderes. Y yo no tengo la fórmula de cómo se resuelve todo esto”, comentó.

En esa línea, agregó que en el segundo proceso constitucional se había propuesto que todas las designaciones las realizara la Corte Suprema, y opinó que “si las esquinas se hubiese propuesto que todas las hiciera el Congreso, para mí es lo mismo, quizás cargar en un solo órgano o darle la llave de seleccionar los candidatos no es la mejor fórmula por dar una opinión. Me parece que en eso esta fórmula es más equilibrada”.

“Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hablar de los nombramientos. Por ejemplo, una que es de público conocimiento es que estos se atrasan por períodos prolongados y que terminan siendo mapas completos de nombramientos que están todos pendientes y que se destraban todos juntos. Yo pienso que es muy importante que los nombramientos se hagan mirando a la idoneidad de los candidatos y la tarea que se les quiere entregar más que estos pulsos completos de nombramientos. Pero eso tiene que ver más con un ejercicio político que con la fórmula misma”, agregó.

Paridad de género en TC

En relación con la paridad de género en el Tribunal Constitucional, la presidenta destacó que desde enero de 2024 las mujeres son mayoría. “Es una integración mayoritaria de mujeres, en que el Congreso mandó a tres ministras, todas vienen de mundos distintos, pero las que estábamos antes implica que estamos ante una situación inédita en que mujeres de alta calificación profesional estamos interactuando en esta institución, en que una presidenta le entrega el mando a otra presidenta”, explicó.

“Yo diría que ha funcionado muy bien, que no se cumplió algo que nos decían algunos ministros que se fueron: ‘Ahora las queremos ver, a ver cómo van a andar’. Fue un comentario. Nos decían: ‘Queremos ver cómo van a andar cuando lleguen todas estas juntas’. Y en realidad es tan cordial y tan profesional y tan diverso como con los ministros. Se habla menos de fútbol”, concluyó.