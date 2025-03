Matthei se reúne con expresidente de España en medio de indefiniciones sobre primarias en la derecha

Durante este lunes, la exalcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo una reunión con el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, en su oficina en la comuna de Las Condes.

Concretamente, el encuentro tuvo lugar luego de que la exjefa comunal se reuniera con representantes de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios.

A la salida, Aznar fue consultado sobre la posibilidad de un cambio de rumbo en Chile con Matthei en la presidencia tras el mandato de Gabriel Boric. “Eso lo deciden los chilenos”, respondió el exmandatario español.

Por otro lado, Matthei fue consultada sobre las declaraciones del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien afirmó que no han sostenido reuniones. “Ya todo vendrá en su minuto. Son decisiones que se están tomando, no se han tomado todavía y, por lo tanto, no estoy en condiciones de anunciarlas”, afirmó.

Primarias con Carter

Respecto a la posibilidad de participar en una primaria con Carter, indicó que está abierta a distintas opciones. “Yo siempre he señalado que me acomoda cualquier cosa. Las decisiones se toman en común”, señaló.

Además, respondió a los dichos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien aseguró que Matthei entregaba cifras inexactas. “No sé qué de inexacto tiene que creamos un millón de empleos. No sé cuál es la inexactitud, que se equivocaron en forma grosera en materia de cuáles iban a ser los ingresos del país. Ellos pensaban que iban a tener un déficit de 1,9, tuvieron 3,2. No lo he dicho yo, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo”, expresó.

“Yo señalé que hay que tener un recorte de 6 mil millones de dólares en el gasto del año siguiente del próximo gobierno. Salieron todos a decir que no, que cómo. A las semanas dijo exactamente lo mismo el Consejo Fiscal Autónomo”, afirmó.