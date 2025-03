El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, habló este lunes en la previa del partido contra Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026 y, entre los diversos temas que abordó, respondió a la posibilidad de dejar la banca de La Roja en caso de caer ante la “Tri” en el Estadio Nacional.

Consultado si es que evaluaría su permanencia ante una eventual derrota, el “Tigre” fue claro en señalar que “mi visión es ir paso a paso, no me adelanto a esa suposición o algún panorama que se puede llegar a presentar como no. Es algo incierto”.

“Prefiero ir paso a paso, sacarme este partido de encima. Tengo la expectativa, la ilusión y la confianza de que podemos sacarnos este partido de encima y por ahí todo cambia”, agregó.

En esa línea, remarcó que “no me gustaría meterme en un terreno de suposiciones, sino que ir paso a paso. Por ahora lo que tengo pensado es eso. Tenemos pensado sacarnos este partido de encima y ver en qué situación nos encuentra”.

Luego, Gareca explicó que “estoy más cauto en todo. Lo que menos quiero es una situación incómoda. Las cosas terminantes no existen en el fútbol. Lo que he manifestado es un deseo. Estoy cómodo, me atienden bien, nos gusta el país y los jugadores que hay. Es un deseo personal, pero si soy terminante se puede malinterpretar. Lo que quiero es que reine un ambiente tranquilo".

Por otra parte, el DT de La Roja abordó la fórmula que tiene para ganarle a Ecuador y manifestó que “nosotros tenemos una selección muy competitiva y tratándose de selecciones los pronósticos son inciertos. Hay selecciones que están marcando una diferencia dentro de la eliminatoria, que están haciendo un gran trabajo, pero más allá de todo eso están las posibilidades nuestras”.

“Es una final. Estamos con nuestro público, jugando de local, que creo que es un condimento importante a tener en cuenta. Venezuela venía de empatar con Brasil el partido pasado y era un rival muy difícil para nosotros y, sin embargo, sacamos adelante un partido cómodamente”, agregó.

Finalmente, Ricardo Gareca aclaró que “por supuesto que respetamos a Ecuador y valoramos todo lo que viene haciendo, pero en el medio están las posibilidades nuestras. Más allá de lo difícil que es el partido, está en nuestro camino y es un rival que debemos sacarnos para tener posibilidades”.