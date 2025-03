Jorge Almirón aplaude la jornada goleadora de Alexander Oroz en Colo Colo: “Al que se esfuerza y tiene calidad, a la larga, le tiene que ir bien”

Jorge Almirón respiró aliviado ante el hecho de haber conseguido un triunfo ante Unión San Felipe por Copa Chile, pese a tener 9 bajas en el plantel, entre lesiones y seleccionados.

“Si teníamos un poquito más criterio al final, podríamos haber hecho otro gol en los últimos minutos del partido, había espacio. Terminaron tirando centro y es normal que defendamos. Me quedé conforme, no es fácil después de tanto tiempo de no jugar y muchos lo hicieron bien. Valoro otras cosas. Es importante que estén todos preparados para el nivel de partidos, ganar da confianza”, dijo, valorando el rol de quienes buscaron aprovechar su oportunidad, incluyendo el debut del haitiano Manley Clerveau.

“Es importante a los chicos que les toca debutar, no es fácil debutar con esta camiseta. Lo hicieron bien. Tienen que estar fuertes de la cabeza, acá te presionan y cuando haces algunas cosas ya te dicen como figura y no es así. Hay muchas cosas que tienen que aprender, eso lo da el tiempo”, planteó en conferencia de prensa, junto con valorar el desempeño del autor del gol en La Calera, Alexander Oroz.

“Se me hace un muy buen jugador, rápido, tiene gol, muchísima movilidad. Necesita jugar y tener situaciones de gol. Que tenga dos y meta una es buena para él. Es súper profesional, la ha pasado mal con las lesiones, de a poco va tomando sus frutos. Al que se esfuerza y tiene calidad, a la larga, le tiene que ir bien”, enfatizó.

Lo que viene para Colo Colo

De cara al juego del próximo jueves ante Palestino, por el Campeonato Nacional 2025, Jorge Almirón apuntó a tener plantel completo.

“Lo importante es tener a todos para arrancar. Bolados debería trabajar el lunes de manera normal, también Zavala y Correa, más los chicos de la selección. Para Palestino espero tenerlos a todos”, enfatizó, desestimando que las suspensiones les hagan tener desventaja en cantidad de partidos respecto a sus rivales en Copa Libertadores.

“No lo veo como desventaja, es importante siempre llegar con buen ritmo, y tenemos gente de experiencia. No es excusa, nos vamos a acomodar para ser un equipo serio, como siempre”, cerró el DT del “Cacique”.