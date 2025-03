“Solo puedo ganar si los de adelante se retiran”: la incomodidad de Max Verstappen en el inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Tras la disputa de las clasificaciones para el GP de China, Oscar Piastri será el encargado de arrancar con la pole position.

Al respecto, hay que bajar hasta el cuarto lugar para recién encontrar al campeón vigente de la Fórmula 1, Max Verstappen.

A eso también hay que sumarle que terminó tercero en la carrera sprint, tras Lewis Hamilton, recién llegado a Ferrari, y Oscar Piastri.

Por lo mismo, el neerlandés no está nada conforme con el nivel de su RedBull, situación que lo llevó a ser irónico en torno a sus opciones de ganar la prueba la madrugada de este domingo en Chile.

“Solo puedo ganar si los de adelante se retiran. No somos lo suficientemente rápidos”, dijo Max Verstappen en charla con Sky Sports.

“Siento a veces es que el auto no me da, hace que sea muy difícil frenar en las curvas. Los neumáticos tienen mayor degradación que el resto de los rivales, una situación que no es la ideal”, remarcó el piloto de 27 años, que buscará enmendar dichas sensaciones en el GP de China.