Mon Laferte en Lollapalooza Chile: afirmó que, aunque es “team Britney”, le “encanta” Justin Timberlake

Mon Laferte se presenta la noche este sábado 22 de marzo en el Smart Fit Stage en el Parque Cerrillos, en el marco de la edición del año 2025 de Lollapalooza Chile.

Previo a su presentación, la cantante chilena, que triunfa a nivel internacional, habló con ADN.cl. “Primero tengo que decir que me encanta Justin Timberlake, o sea, me parece un súper artista, aunque igual soy team Britney”, declaró al comienzo.

Un comentario que hizo a raíz de que, durante su espectáculo en Lollapalooza Argentina el viernes, dijo sobre el escenario: “Yo pensé que no iba a venir nadie. Yo dije: todos se van a ir con ese Justin. Por ti Britney”, señaló por entonces.

¿Sus expectativas para su presentación en Chile?

Mientras que, refiriéndose propiamente a su show musical en Argentina, en conversación con ADN.cl, señaló que “fue muy emocionante ayer, fue hermoso. El público argentino es como muy pasional, entonces fue bellísimo”.

También, se refirió a la performance que realizará hoy en el Parque Cerrillos. “Hoy no sé qué va a pasar, porque me toca lo mismo, toco a la misma hora de Justin. Esperaría que porque estoy en casa sea más fácil, pero no sé. Estaba más asustada ayer que hoy. Creo que va a estar bonito hoy”, aseguró.

Por último, adelantó que interpretará en el Smart Fit Stage su nuevo sencillo Otra noche de llorar. “Es muy de confesión, de mucha honestidad, la voy a cantar hoy, así que... ¡Qué nervios! Y me da nervios cantarla, porque todavía siento que no la tengo tan procesada en la voz, entonces siempre me da como nervios“, expresó.