Formado en Colo Colo y siendo jugador actual de la U: el joven futbolista que busca su oportunidad en Segunda División

Son pocos los futbolistas que pueden contar que han vestido las camisetas de Colo Colo y Universidad de Chile en su trayectoria, siendo algo muy llamativo aunque sea a corta edad.

Uno de los que ha tomado este camino es Sebastián Painen, quien actualmente forma parte de los azules, aunque sin contrato profesional.

Bajo este escenario, cargado de incertidumbre e interrogantes, recientemente se confirmó su salida a préstamo buscando oportunidades de juego a Trasandino.

Sin embargo, su historia en el fútbol comenzó a los siete años en las divisiones menores del Cacique, donde se mantuvo hasta la Sub 13.

Ya en 2024 marcó un hito en su carrera vistiendo de azul, estando presente en el banco de suplentes en la semifinal de ida de la Copa Chile, en el duelo entre Coquimbo Unido y la U.

En conversación con As Chile, el defensor de 20 años repasó los desafíos que ha enfrentado en su carrera y sus expectativas para el futuro.

Buscando oportunidad

Painen reconoció que “la opción de Trasandino se dio por sorpresa, pero sirvió para no quedar en el aire por así decirlo”, siendo un paso clave en su carrera con miras al futuro.

“La tomo de la mejor manera, espero poder sumar minutos y sumar experiencia, sé que la Segunda División es bien complicada también”, comentó sobre su nueva etapa.

Hay que recordar que Sebastián arribó al ‘Bulla’ en 2024 tras una complicada experiencia en Huachipato, otro paso dentro del primer nivel nacional.

“Justo venía de Huachipato, donde no lo pasé bien y me vine a Santiago en busca de una nueva oportunidad. Ahí se dio que un amigo de la proyección me consiguió una prueba en la U, me fue bien y a la semana ya había quedado”, relató.

El sueño de debutar

A pesar de las citaciones que ha tenido en Primera División, el futbolista aún no ha tenido la posibilidad de sumar minutos, algo que sigue siendo un objetivo a lograr.

“Primero decir que mi sueño sigue siendo poder debutar y consolidarme en la U. Yo creo que hay muchos detalles a mejorar, siempre hay cosas pequeñas que al final terminan siendo detalles grandes”, reflexionó.

Antes de su llegada a Universidad de Chile, Sebastián Painen tuvo un paso por Colo Colo, marcando desde corta edad un camino turbulento pero aún poco estable.

“Yo empecé cuando chico, a los 6-7 años, en una escuela de fútbol de Puente Alto y ahí el papá del -Rodrigo- ‘Kalule’ Meléndez me vio y me llevó a una prueba en Colo Colo, donde quedé y estuve hasta la Sub 13″, recordó.

“Fui capitán e incluso gané el premio ‘Cacique’, que es como el mayor reconocimiento que le entregan al jugador que más representa a Colo Colo en las series juveniles”, añadió..

Ahora, en Trasandino, busca consolidarse y seguir creciendo como futbolista, con la esperanza de que en el futuro pueda cumplir su sueño de debutar en Universidad de Chile.