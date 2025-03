Diputado brasileño ingresa indicación para declarar a Alejandro Domínguez como “persona non grata”

O Deputado Federal Sidney Leite (PSD/AM) promoveu uma indicação ao Governo Federal para que Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, seja considerado "Persona Non Grata" no Brasil de modo a impedi-lo de ingressar em solo brasileiro durante seis meses. Nós, do @sbtrio, tivemos… pic.twitter.com/5PJlyMAqpD