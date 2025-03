De crack mundial a corredor: el exfutbolista que hoy brilla en las maratones

Gran parte de los futbolistas profesionales continúa con una vida ligada al fútbol después de retirarse, o al menos al deporte en general.

Así como hay muchos que exploran en otras disciplinas, ya sea de forma amateur o con dedicación más profesional, hay quienes que enfocan en seguir con el alto rendimiento.

Uno de esos jugadores que han tomado este camino es nada más y nada menos que Arjen Robben, otrora figura de equipos como Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich.

El neerlandés ha encontrado una nueva pasión en el atletismo, un desafío que asume con motivación y gusto, participando de variados eventos.

Tras colgar los botines en 2021, el campeón de Champions ha dedicado su tiempo a mantenerse en forma y explorar nuevos retos deportivos.

Así, en 2022 sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en el Maratón de Róterdam, una de las competencias más prestigiosas de los Países Bajos.

Contra todo pronóstico, el Robben logró completar los 42,195 kilómetros con un tiempo destacado de 3 horas y 13 minutos.

Ya en la edición siguiente, en 2023, mejoró aún más su desempeño, registrando 2 horas, 58 minutos y 33 segundos.

“Siempre me ha gustado correr, y después del fútbol sentí que necesitaba un nuevo objetivo. El maratón es una prueba de resistencia y disciplina, algo que me motiva mucho”, comentó en una entrevista.

“Ya no soy un atleta de élite, pero puedo decirles: Creo que es deporte de élite correr una maratón por debajo de las 3 horas”, reflexionó.

Su incursión en el mundo del running ha sido bien recibida por los aficionados, quienes ven en él un ejemplo de perseverancia y amor por el deporte.

Aunque aún no ha confirmado su participación en futuras competencias, el neerlandés dejó entrever que continuará explorando esta nueva faceta.