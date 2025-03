“Le hace un daño al país”: ministro de Justicia dice que por “razones políticas” se filtró el informe de Contraloría sobre inhibidores en cárceles

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a las fallas que detectó la Contraloría General de la República en los sistemas de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles del país.

Mediante un informe, el órgano contralor dio cuenta de las irregularidades. Al respecto, el ministro aseguró que los inhibidores sí están funcionando , y criticó la filtración del documento.

Agencia UNO | La Contraloría General de la República Ampliar

Por esto, “se presentó una denuncia y la Gendarmería el día de ayer presentó una querella”, dijo en conversación con Radio Duna.

“Razones políticas”

En esa línea, Jaime Gajardo remarcó que “el sistema tiene varias funcionalidades para las investigaciones criminales. En ese sentido, ha sido muy provechoso para Gendarmería. Entonces, que por razones políticas el informe se filtre , le hace un daño al país”.

A su juicio, “el informe se filtró para señalar que el sistema no estaba funcionando, porque era un sistema que este gobierno logró implementar”.

“Antes de este gobierno no había inhibición de teléfono celular en las cárceles, y este gobierno lo logró implementar, no otro, no otras autoridades”, finalizó el ministro de Justicia.