Durante este viernes, Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, conversó con ADN Hoy, donde explicó los principales avances de la Reforma a las Pensiones, su implementación, los beneficios que comenzarán a pagarse, y destacó la activación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Seguro Social Previsional.

“Dependiendo de la fecha de publicación de la ley, —que esperamos que sea pronto, posiblemente la próxima semana—, se activan todos los plazos que tienen que ver con los beneficios y otros elementos que se van a necesitar dentro de la reforma”, indicó Reyes.

Según explicó, uno de los primeros efectos de la reforma será la activación del seguro de lagunas en mayo, “es decir, la posibilidad de utilizar los recursos del fondo de cesantía para cubrir las lagunas cuando una persona queda cesante”.

Seguro Social Previsional

El subsecretario también señaló que a partir de agosto, los empleadores comenzarán a cotizar un 1% adicional, con un 0,1% destinado a las cuentas individuales y un 0,9% al recién creado Seguro Social Previsional.

“Es importante decirles a los empleadores que esto no implica ningún cambio en su forma de cotizar. Se sigue usando la misma planilla, no hay nada nuevo ni nada que agregar, solo que sube el guarismo de cotización: del 10 % al 10,1 %, y, en el caso del seguro de invalidez y sobrevivencia, sube el otro 0,9 %”, explicó Reyes.

El proceso legislativo sigue su curso, y el subsecretario detalló que una vez que la ley pase por la Contraloría, se publicará en el Diario Oficial. “Luego de eso, se publica en el Diario Oficial. Y el Diario Oficial tiene uno o dos días para publicar. Por lo tanto, si las cosas van rápido, podría ser la próxima semana. Si esto va a abril, aunque sea en los primeros días, se corre todo un mes. En ese caso, la Pensión Garantizada Universal se incrementaría en octubre”, aclaró.

Pensión Garantizada Universal

Reyes también explicó que los primeros beneficiarios de la PGU recibirán un incremento en su pensión en los primeros días de septiembre. “La Pensión Garantizada Universal tiene un calendario de pago, así que, a partir de la forma como se paga hoy, se va a ver incrementada a doscientos cincuenta mil pesos . Independiente, esto está dividido en tres grupos”, afirmó.

En ese sentido, detalló que el primer grupo incluye a las personas de 82 años o más, y también se integran a los beneficiarios de las leyes de reparación, como los afectados por la Ley Rettig, exonerados, y un grupo pequeño de pensionados de Montepiado, Capredena y Dipreca.

“A la Pensión Garantizada Universal se postula y para poder postular, la primera condición es estar registrado en el Registro Social de Hogares”, subrayó Reyes. En ese contexto, instó a los ciudadanos a registrarse, un proceso que se realiza a través de los municipios.

Bono para mujeres

Para las mujeres, aquellas con más de diez años de cotización recibirán un bono de 0,1 UF, con un tope de 2,5 UF. En el caso de los hombres, el mínimo de cotización será de 20 años. Sin embargo, aquellos pensionados que no cumplan con esta condición no recibirán este beneficio, ya que no pueden seguir cotizando.

Además, Reyes destacó el bono específico para mujeres, que compensará las expectativas de vida, con un monto que variará entre 10.000 y 80.000 pesos, dependiendo de la remuneración por la cual se cotizó y la composición del grupo familiar.

Finalmente, el subsecretario concluyó que, a largo plazo, el número de beneficiarios de estos mecanismos alcanzará los 2,8 millones de chilenos. “Ya en enero se va a ver a los primeros beneficiados, como digo, de alrededor de un millón seiscientos mil chilenos, que sumado a los pensionados que tienen Pensión Garantizada Universal, vamos a estar hablando ya en el largo plazo de llegar a dos millones ochocientos mil chilenos que van a haber aumentado su pensión a través de este mecanismo.”