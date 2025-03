Soy experto en relaciones: esta es la mejor manera de superar una ruptura amorosa

Pasar por una ruptura nunca es fácil. El dolor es inevitable, pero existen estrategias respaldadas por expertos que pueden ayudarte a sanar y seguir adelante.

Soy experto en relaciones: esta es la mejor manera de superar una ruptura

Comprende tu dolor y dale espacio

Según la experta en relaciones Dr. Wendy Walsh de DatingAdvice.com, el sentimiento de duelo tras una separación es completamente normal.

Esto se debe a que, cuando estamos en una relación, desarrollamos un vínculo seguro con nuestra pareja, lo que nos hace sentir como una unidad. Perder esa conexión puede hacer que sientas que una parte de tu identidad se ha ido.

Sin embargo, en lugar de resistir el dolor, es importante aceptarlo y reconocer que este proceso también puede convertirse en una etapa de crecimiento personal.

Rodéate de apoyo

No enfrentes esta situación en soledad. Walsh recomienda buscar apoyo en amigos, familiares y, si es necesario, acudir a un terapeuta profesional que pueda guiarte en el proceso de sanación.

Recuerda por qué terminó la relación

El tiempo puede hacernos ver el pasado con nostalgia, olvidando las razones que llevaron a la ruptura.

Para evitar esto, haz una lista de los aspectos negativos de tu ex pareja: sus defectos, las actitudes que te hicieron sentir mal y los momentos en los que te diste cuenta de que la relación no era la correcta.

Revisar esta lista te ayudará a reforzar el motivo por el cual seguir adelante es la mejor decisión.

Aplica la regla de ‘cero contacto’

Uno de los pasos más importantes es evitar cualquier tipo de contacto con tu ex. Esto significa no enviarle mensajes, no llamarle y también eliminarlo de redes sociales.

Seguir viendo su contenido o frecuentando lugares donde podrías encontrarte con él o ella solo prolongará el proceso de superación.

Expande tu círculo social

Si compartían los mismos amigos, puede ser beneficioso explorar nuevas amistades. Conocer nuevas personas te ayudará a reconstruir tu identidad y abrirte a nuevas experiencias, incluso si no estás listo para una nueva relación.