“No me puedo ir de Chile sin jugar en Universidad Católica”

Nicolás Peranic, hoy en Deportes Limache, reveló que su gran deseo cuando llegó a Chile, en 2015, fue jugar en Universidad Católica, y entregó las razones detrás de ese sueño que pudo cumplir.

“Cuando llegué a Magallanes en 2015, siempre miraba a Católica, me había tocado jugar por Copa Chile, había visto el estadio, la gente, y le dije a mi esposa: ‘No me puedo ir de Chile sin jugar ahí, voy a hacer todo lo posible para tener la oportunidad’”, comentó el portero argentino nacionalizado chileno en diálogo con TNT Sports.

Además, el guardameta de 39 años contó cuál fue su reacción cuando el “Tati” Buljubasich lo contactó para llevarlo a la UC. “Estaba en Argentina, comprando en el supermercado los regalos para mis hijos, y me llegó un mensaje del Tati, ahí dije: ‘Esto es una joda’. Después me habló mi representante para decirme que me iban a escribir. Ahí iniciamos conversaciones con Católica”, recordó el arquero.

“Católica quería contar conmigo, pero había un tema con el cupo de extranjero, así que había que esperar casi un mes para resolverse eso. Entonces, Tati no quería que me quedara sin club, y yo le dije a Tati: ‘Quiero jugar en Católica, si me quedo sin equipo es responsabilidad mía’. Me la jugué y gracias a Dios se resolvió todo”, concluyó el meta nacido en Buenos Aires.

Nicolás Peranic llegó a Universidad Católica en 2022, proveniente de Deportes Melipilla, y se fue de los “cruzados” tras la temporada 2023.