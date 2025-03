¿Fin a las llamadas de Spam en Chile? Así es la nueva norma que dictó la Subtel para identificar números desconocidos

Esta semana la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) presentó una nueva norma técnica con la cual se busca “identificar las comunicaciones masivas y/o automatizadas, solicitadas y no solicitadas, como servicios complementarios, asignándole una numeración especial a cada categoría”.

De tal forma, la asignación de prefijos en Chile permitiría que las personas puedan conocer si una llamada telefónica de un número desconocido corresponde a una de carácter masivo, y no a otro tipo de contactos que podrían ser fraudes o engaños.

Según fija la normativa, existirán dos bloques de numeración o prefijos, incluyendo:

600: para todas aquellas comunicaciones solicitadas

para todas aquellas comunicaciones solicitadas 809: que corresponde a las llamadas no solicitadas.

De tal manera, se entenderá por comunicaciones masivas no solicitadas "todo servicio de información y/o con fines publicitarios al usuario dueño del dispositivo móvil, a través de comunicaciones originadas de forma automatizada y/o masiva", sin previa autorización de la persona.

En tanto, las comunicaciones masivas solicitadas incluyen las que sí fueron pedidas, considerando comunicación verbal, escrita, pre grabada, generada por inteligencia artificial, entre otras.

Un ejemplo claro: si una persona mantiene un contrato con un banco o empresa de telefonía, se da por entendido que las llamadas de estas entidades, para ofrecer productos o servicios, sí son solicitadas.

Claro que en ambas resoluciones se excluyen las comunicaciones de emergencia y otras que la Subsecretaria defina mediante resolución.

Considerando todo lo anterior, las empresas tienen un plazo de seis meses, tras la publicación de la resolución en el Diario Oficial, para implementar la numeración mencionada. Como esto se realizó el pasado 7 de febrero, el plazo se extiende hasta el próximo 7 de agosto.

Transcurridos el plazo, quedará prohibido realizar comunicaciones automatizadas y/o masivas, utilizando cualquier otro tipo de numeración diferente a la definida.

Un dato importante es que en la primera etapa de la normativa no contempla la implementación de prefijos en mensajería instantánea o en correos electrónicos comerciales. A la par, esto no establece barrera para otros negocios de televenta, ya que no los termina ni limita de ninguna forma.