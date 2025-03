Además de Arturo Vidal, el único jugador chileno en hablar en el Defensores del Chaco tras perder con Paraguay fue el volante y hoy lateral Felipe Loyola, que cuestionó el resultado.

“Sentíamos que estábamos controlando el partido y ellos no tenían nada más que balones detenidos. Nos duele la forma en que fue el gol, lo habíamos trabajado, sabíamos que era su fuerte y aun así nos terminan convirtiendo de esa forma. Da rabia, pero hay que pensar en el partido que viene, conseguir los tres puntos en casa para seguir con vida”, dijo, asegurando que La Roja mereció ganar en Asunción.

“Tuvimos nuestras ocasiones y pasa por no convertirlas, si anotábamos las que tuvimos el partido hubiera sido muy distinto. Teníamos el control de la pelota, fuimos superiores, en las contras no sufrimos el partido”, planteó Felipe Loyola, bajándole el perfil al hecho de no haber jugado en la posición donde ha rendido al máximo nivel en Independiente.

“Estoy acostumbrado a jugar al medio, el profe me pidió jugar de lateral y vengo a la selección a aportar de donde me toque. Hay miles de cosas por mejorar, no jugaba hace mucho de lateral, pero trato de hacerlo lo mejor posible por la selección, quiero ir al Mundial y es lo que queremos todos. Si me toca en la fecha que viene me toca jugar ahí mismo, me la voy a jugar al 100%, demostrar de que, independiente de la posición, voy a dar lo mejor de mí”, aseguró el jugador de 24 años, quien también desestimó los sondeos que lo tendrían en la mira del Bayern Munich, según han indicado medios partidarios del “Rojo” en Argentina.

“Tengo la cabeza en Independiente, me entreno para hacerlo cada vez mejor. Estoy 100% enfocado en los objetivos que tenemos como grupo y ahora en la selección, pero ya se verá más adelante. Tengo la cabeza en el partido del martes, dar lo mejor de mí”, cerró Felipe Loyola en Paraguay.