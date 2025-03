El exdirector de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, abordó en ADN Hoy el informe del Coordinador Eléctrico Nacional sobre el apagón del 25 de febrero, en el que se detalla que la empresa responsable fue ISA Interchile .

“De acuerdo al Coordinador, la responsabilidad de la propagación estaría en la misma empresa propietaria de la línea, porque si les hubieran avisado, podrían haber tomado medidas", dijo el también abogado.

Agencia UNO | Imagen de archivo de Rodrigo Castillo Ampliar

Sin embargo, sostuvo que “lo que parece no recordar el Coordinador es que si bien todo eso es correcto, aún no explican por qué no tenían implementado el Plan de Defensa contra Contingencias Extremas que ellos mismos solicitaron implementar el año 2019“.

“El coordinador va a ser fiscalizado”

En esa línea, Rodrigo Castillo explicó que dicho plan “está pensado para esos casos en los cuales una contingencia extrema, que es poco probable, produce un evento catastrófico ”.

“Es importante que el Coordinador asuma su propia responsabilidad, porque si bien todos los demás fallaron, sin duda, el que tenía la responsabilidad de que no fallaran era el Coordinador Eléctrico Nacional", remarcó.

Finalmente, el abogado expresó que “tengo la impresión de que el Coordinador va a ser fiscalizado, investigado y eventualmente sujeto a cargos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles“.