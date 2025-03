Danilo Díaz y la realidad de Chile tras perder con Paraguay: “Si pierdes ocho partidos no puedes ir al Mundial” / Christian Alvarenga

Tras la derrota por la cuenta mínima de Paraguay ante Chile, el análisis en ADN Deportes no se hizo esperar.

Al respecto, testigo directo de lo ocurrido en el Defensores del Chaco fue Danilo Díaz, crítico de la situación que vive La Roja en torno al Mundial 2026.

“Esto estaba escrito. Cuando haces todo mal, en todo ámbito. No hay malos jugadores. Entró Osorio y mostró cosas, Cepeda también, Aravena igual, aunque venía sin fútbol. Lo mismo Loyola, Echeverría”, partió diciendo el “Tenor del Pueblo” en el debate con Leo Burgueño y Víctor Cruces.

“Es como cuando a los músicos del Titanic ya todos los instrumentos se les desafinaron. Chile no está matemáticamente eliminado porque el séptimo siempre vas a estar cerca, pero la realidad es que si pierdes ocho partidos no puedes ir al Mundial, si pierdes con Bolivia de local igual”, recalcó Danilo Díaz, mirando el proceso global para la selección chilena.

“Se cometieron los mismos errores que para Qatar 2022, cuando sacaron a Rueda. Ahora lo mismo cuando sacaron a Berizzo, que estaba haciendo un trabajo muy interesante, silencioso, para sacar jugadores, pero no hubo paciencia. No hay fútbol en la ANFP, los dirigentes no son gente de fútbol y así nos está yendo”, aseguró el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, junto con ser pesimista de cara al juego del martes ante Ecuador.

“Todo lo que pasa semana a semana nos deja prácticamente fuera del Mundial. No sé si Chile está en condiciones de ganarle a Ecuador. Chile se va con las manos vacías cuando pudo haber empatado, pero Chile fue un cúmulo de individualidades. Tuvo jugadores de buen pie, pero no le pegó al arco”, dijo, pensando en el reflejo de una falta de trabajo ante lo que hoy vive el plantel de Ricardo Gareca.

“Desde que se fue Berizzo, el equipo perdió funcionamiento. Le faltaba peso específico arriba (...) Chile hoy no mereció perder, pero no tiene funcionamiento. Tiene buenos jugadores, el alza vino en la medida que los jugadores compitieron a otro nivel, pero el equipo nunca tuvo funcionamiento”, cerró Danilo Díaz desde el Defensores del Chaco.