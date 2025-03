“Vamos a seguir lloriqueando”: municipalidades critican dichos del ministro Valenzuela tras denuncias de inseguridad en comunas rurales

Esteban Valenzuela, 1024x576 jpg ok

Durante este miércoles, alcaldes de municipios rurales cuestionaron duramente al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, luego de que los instara a “dejar de llorar” en el contexto de las denuncias sobre inseguridad en sus comunas.

“Aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales”, señaló el ministro.

En esa línea, instó a “ponernos serios con los propios agricultores, con los gobiernos regionales, con el Estado central y los municipios en que tengamos televigilancia”.

El presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y alcalde de Pirque, Jaime Escudero (Ind.-PPD), criticó los dichos de Valenzuela y sostuvo que los municipios enfrentan dificultades estructurales. “Hoy día tenemos problemas muy complicados: no tenemos transporte, no hay conectividad, la salud no se financia, la educación tampoco”, afirmó a Emol.

Comparativa rural

“Por dar una cifra, todas las comunas rurales de la Región Metropolitana, todas, incluidas las grandes como Colina y Melipilla, sumamos $489 mil millones. O sea, solo la Municipalidad de Las Condes tiene $439 mil millones”, explicó.

Además, Escudero insistió en que seguirán exigiendo mejoras para sus comunas. “Entonces, cuando hablamos de lloriquear, obviamente que estamos lloriqueando por tener mejores condiciones de vida para nuestros vecinos y vecinas, que no solo están en un problema de indefensión ante la oleada y cambio de la violencia, sino que no tenemos conectividad, ni digital, ni vial, y no hay transporte”, destacó.

“Nuestra gente pierde los trabajos por no tener transporte, los niños no pueden ir a la universidad, y creo que ese es el lloriqueo y vamos a seguir lloriqueando por nuestros derechos de las comunas rurales”, subrayó.