“Todos los días vamos a tener una conexión en vivo”: Famosa vidente quiere convertirse en presidenta de Chile

La vidente Zita Pessagno ha dado un paso inesperado en su trayectoria al anunciar que competirá por la Presidencia de Chile.

A través de una transmisión en vivo, confirmó que ya comenzó a recibir patrocinios en Servel para que su nombre aparezca en la papeleta electoral.

Actualmente, la tarotista es una de las 43 personas independientes que buscan patrocinio ciudadano para participar en los próximos comicios presidenciales.

Para oficializar su candidatura, inició el proceso de inscripción en el Servicio Electoral (Servel), donde deberá reunir la cantidad de firmas requeridas para validar su postulación.

El respaldo de sus seguidores y su visión para Chile

La tarotista aseguró que su candidatura nació como una propuesta de su comunidad. “A este proyecto empezamos a darle vueltas desde el año pasado, fue una propuesta de toda nuestra gente”, explicó.

Además, destacó el poder de convocatoria de su canal. “Somos más de 130 mil personas, y empezó esta idea de ‘vamos a las presidenciales’, ‘peleemos por Chile’, y para allá vamos, a sacar todo lo que no es bueno para nuestro país”, afirmó.

En cuanto a su plan de gobierno, la tarotista indicó: “Lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo en la propuesta de gobierno, en la que nos vamos a enfocar en las situaciones macros y focalizadas”.

Asimismo, adelantó que, en caso de ganar las elecciones, “todos los días vamos a tener una conexión en vivo cuando estemos como Presidente de la República”.

“Porque a mí no solamente me interesan los problemas generales de Chile, sino también ver los problemas focalizados de las personas como tú, que tienen problemas que no pueden solucionar”, añadió.

Inscripción ante el Servel y su nacionalidad

Aunque nació en Lima, Perú, Zita Pessagno tiene nacionalidad chilena y aseguró que su madre es chilena, por lo que no tuvo inconvenientes al formalizar su postulación. “No hubo ningún problema”, enfatizó.

Sobre este proceso, detalló: “Estamos desde el día jueves 13 de marzo inscritos en el Servel, pero es importante que sigamos adelante con el patrocinio”.

Además, subrayó la importancia del respaldo ciudadano: “El patrocinio es el apoyo que tú le das a Zita Pessagno para que entremos en la carrera presidencial y alcancemos el triunfo llegando a La Moneda y ser Presidenta”.