No hay dudas de que Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más queridos y populares de Hollywood en los últimos años, con miles de fanáticos en todo el mundo.

The Last of Us, Narcos, Gladiador II, Juego de Tronos, The Mandalorian, Mujer Maravilla, Kingsman y su rol en Los 4 Fantásticos, son solo algunos de los títulos más aclamados en su destacada carrera.

Pero ahora, el chileno sorprendió con sus dotes de bailarín, luciéndose en un comercial para una reconocida marca, haciéndose viral rápidamente en todas las redes sociales.

En rigor, Pascal protagonizó un anuncio de Apple, luciéndose en un video de más de cinco minutos, donde, conforme al relato, vive su mundo de forma diferente, con más colores y alegrías con sus audífonos.

Es ahí, en ese contraste al usar el producto, donde comienza a moverse al ritmo de una canción del cantautor Guitarricadelafuente y del productor Sam i. Además, el anuncio fue dirigido por el cineasta Spike Jonze (Ella).

El carisma del actor y su espontaneidad en la pantalla han sido clave para que el comercial se viralice rápidamente. Actualmente, supera los 337 mil likes en su cuneta de Instagram y acumula más de 3.8 millones de visualizaciones en YouTube.

Muchos usuarios han elogiado su actuación, destacando su capacidad para transmitir emociones sin necesidad de diálogos y su gran versatilidad como intérprete.

Mira el video a continuación: