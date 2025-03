“Nosotros no tenemos nada que ver”: DT de ‘Los Condores’ salió al paso de las críticas por el mal estado de la cancha del Santa Laura

La cancha del Estadio Santa Laura ha sido un gran dolor de cabeza para Unión Española y para el fútbol chileno, ya que tanto los “hispanos”, como otros equipos que necesitaban aquel reducto, no han podido jugar de local en ese campo por los trabajos que se le están realizando.

Algunas personas culpaban que los daños en el césped comenzaron por un partido de la selección chilena de rugby en 2022, donde, bajo una intensa lluvia, Los Cóndores enfrentaron a Estados Unidos. El terreno quedó en malas condiciones por el juego y el mal clima.

Chile Rugby Ampliar

Pedro Lemoine, Head Coach de Los Cóndores, en respuestas a preguntas de ADN Deportes, salió al paso de estas culpabilidades y dejó un potente mensaje a los encargados del pasto de Santa Laura. “Claramente, el ingeniero agrónomo que está a cargo de esa cancha, no está haciendo su trabajo”.

“Una cancha de pasto de cualquier entidad, sea rugby sea fútbol, yo creo que en un año y medio puedes hacerla de cero. Si no lo hicieron es porque no quieren invertirle plata al estadio. No lo quieren parar, es otra de las problemáticas”, agregó el uruguayo.

Para concluir, Lemoine recordó que la federación de rugby chilena se hizo cargo de las reparaciones por aquel partido: “Reclamar de julio del 2022 a hoy… Alguien se va a tener que poner a trabajar o invertir, pero me parece que nosotros no tenemos más nada que ver. De hecho, nosotros pagamos una indemnización grande, plata para reinvertir en esa cancha. Después cada uno tendrá que tomar la responsabilidad que tenga”